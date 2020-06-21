دبى تشيد جزرا عائمة فى مشروع شاطئى جديد

رويترز

تُشيَّد دبى، سلسلة جزر عائمة في إطار مشروع تطوير شاطئي جديد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة عنه اليوم الأحد.

وسيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة على تويتر.

يُظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل ويقول إن الممشى سيكون وجهة عائلية ستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه.

ولم يذكر الإعلان موعد البدء في أعمال البناء أو حجم التكلفة ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي حتى الآن على طلب للتعليق.

هذا أول مشروع حكومي كبير يُعلن عنه في دبي منذ شرعت الإمارات في مارس في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود لكنها مازالت تحظر دخول غير المقيمين والأجانب، والسياحة رافد كبير لاقتصاد دبي.