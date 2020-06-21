اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دبى: إعادة افتتاح مناطق لعب الأطفال فى الحدائق العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:53 م
دبى: إعادة افتتاح مناطق لعب الأطفال فى الحدائق العامة حديقة دبى المعجزة بالإمارات
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بلدية دبى اليوم عن افتتاح مناطق لعب الأطفال فى جميع الحدائق العامة فى دبى اعتباراً من اليوم، وقالت البلدية عبر حسابها الرسمى فى "تويتر" إن الافتتاح سيكون وفقاً لأعلى معايير السلامة العامة، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت بلدية دبى قد أغلقت الحدائق والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت منذ منتصف شهر مارس الماضي، وحددت 38 إجراء احترازيا يجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية .وفق البيان الإماراتية.

وأوضحت بلدية دبى أنه يجب على مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية فى دبى ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية فى اللعبة المائية بما يعادل 4 أمتار مربع لكل شخص فى نفس الوقت فى اللعبة، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل زائر أو بين كل مجموعة مع علامات أرضية تدل على مسافات التباعد 2 متر.

ويجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والألعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيرى وبكتريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدورى والحافظ على نسبة الكلور فى المياه.

وألزمت بلدية دبى مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة لجميع الأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعى 2 متر فى جميع الأوقات وفى حال عدم الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.


حدائق الامارات

دبى

عودة الحياة فى دبى

خطط التعافى بعد كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة