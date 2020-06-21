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دار الافتاء تعلن غدا الاثنين أول ايام شهر ذي القعدة لعام 1441 هجريا

الأحد، 21 يونيو 2020 07:22 م
دار الافتاء تعلن غدا الاثنين أول ايام شهر ذي القعدة لعام 1441 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

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اعلنت دار الافتاء المصرية ان غدا الاثنين الموافق 22 يونيو لعام 2020 هو أول أيام شهر ذي القعدة من العام الهجرى 1441 ،وقالت الدار فى بيان لها:استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاحد التاسعِ والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الحادى والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 
 
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق الثانى والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
 

دار الافتاء

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