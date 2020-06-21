خطاب السيسى والتضامن العربى بالصفحات الأولى لجرائد الخليج.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تصدر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ألقاه أمس أثناء تفقده وحدات الجيش في المنطقة العسكرية الغربية، وعبر خلاله عن حق مصر فى حماية أمنها القومى فى عمقها الاستراتيجي فى ليبيا، الصفحات الأولى فى صحافة وجرائد الخليج الورقية الصادرة صباح الأحد، فضلا عن إبرازها التضامن العربى والخليجى الواسع لحقوق مصر المشروعة فى دحر الإرهاب على حدودها الغربية.



اخبار الخليج

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي فى الصفحة الأولى فى صحيفة أخبار الخليج وهى الجريدة الرسمية الأولى فى مملكة البحرين، تحت عنوان "السيسي: أى تدخل مصرى مباشر فى ليبيا يحظى بشرعية دولية أن البحرين تؤكد تضامنها مع مصر وحقها فى الدفاع عن أمنها القومى".

ونشرت الصحيفة بيان الخارجية البحرينية المتضامن مع مصر قائلة:"أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة".



الوطن الاماراتية

وتصدرت صورة الرئيس السيسي والقيادة والجيش المصرى الصفحة الأولى لصحيفة الوطن الاماراتية الورقية، وكتبت جريدة الوطن على صفحاتها الأولى "أمر الجيش بالاستعداد لأى عملية داخل أو خارج البلاد لحماية الأمن القومى".

وعلى صدر صفحتها الأولى كتبت صحيفة عكاظ تصريح الرئيس السيسي "لا تختبروا صبرنا" وأرفقته بصورة للقيادة العامة للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي.