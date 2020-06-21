اليوم السابع
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خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول

الأحد، 21 يونيو 2020 08:24 ص
خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى 84 شاب متطوع بشمال سيناء من رسم خريطة مسار آمن أمام كل لجنة امتحان الثانوية العامة ليسير عليها الطلبة  بمسافات متباعدة للوقاية من انتقال اى عدوى أمراض ، حيث استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء الطلبة باجراءات احترازية وتحددت مسارات مرورية امام كل لجنة  تنتهى ببوابة عبرها تتم الاجراءات وتواجد شباب متطوعون امام كل لجنة يقومون باجراءات التعقيم للطلبة .

وقال خالد مكاوى المتحدث بأسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ان الشباب المشاركين هم 84 شاب وفتاه من اعضاء البرلمان والتطوع ، وانتهوا من تصميم الممرات بالألوان .

خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول (1)

واضاف ان الشباب يتواجدون اليوم مبكرا امام اللجان لاستكمال مهمتهم التطوعية فى تعقيم اللجان والطلبة قبل دخول الامتحان لافتا ان كل لجنة بها 5 متطوعين شباب موزعين على اللجان فى مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وأشار إلى أن هذه المجهودات تنفذها مديرية الشباب والرياضة تحت اشراف ومتابعة ايهاب حسن مدير الشباب والرياضة فى اطار دورها فى تخفيف الأعباء عن الطلبة وتطبيق اجراءات السلامة الاحترازية لهم للوقاية من اى انتشار لفيروس كورونا.

خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول (2)

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى ادارت العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية ، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.


شمال سيناء

العريش

الثانوية العامة

سيناء

امتحانات الثانويه العامه

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