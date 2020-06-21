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خروج 9 متعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي

الأحد، 21 يونيو 2020 08:02 م
خروج 9 متعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي مستشفى قها
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج شفاء وتعافي 9 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التي أجريت لهما ،ليتزايد اعد اد المتعافين 298.

وقال الدكتور محمود حسب الله رئيس  الفريق الطبى السابع  بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد السابع  من الفيروس ارتفع إلى 298 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 


كورونا

قها

اخبار مصر

القليوبية

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