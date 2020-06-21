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خارجية اليونان: ندعم جهود مصر لحل الأزمة الليبية

الأحد، 21 يونيو 2020 02:12 م
خارجية اليونان: ندعم جهود مصر لحل الأزمة الليبية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت: هناء أبو العز

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانى ألكسندروس جنيماتاس، ردًا على سؤال صحفي حول التطورات في ليبيا وجهود مصر من أجل حل سياسى، إن اليونان تؤيد وقف إطلاق النار الفوري وحل الأزمة الليبية من خلال العمليات السياسية.
 
وأضاف  ألكسندروس فى تصريحات لوسائل الإعلام اليونانية: إن بلادنا تؤيد بحزم وقف فوري لإطلاق النار وحل للأزمة الليبية من خلال العمليات السياسية، ومؤخرًا، مع دول أخرى، أعربت عن دعمها لجهود مصر في هذا الاتجاه .
 
فيما أبرزت وسائل الإعلام  اليونانية اليوم ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي ألقاها أمس خلال تفقده للوحدات المقاتلة للقوات الجوية فى المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني بمرسى مطروح بحضور قادة القوات المسلحة، وتأكيده أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، ومطالبته للجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة داخل أو خارج الحدود إذا تطلب الأمر. 
 

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الازمة الليبية

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