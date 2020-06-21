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"حميات الأقصر": خروج 3 حالات من العزل بعد شفائهم من فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:11 ص
"حميات الأقصر": خروج 3 حالات من العزل بعد شفائهم من فيروس كورونا الفريق الطبى بمستشفى حميات الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، تم عمل مسحات لمرضى العزل بالقسم الداخلى بالمستشفى، وتبين تحول عدد 3 حالات من إيجابية إلى سلبية وتم شفاؤهم وخرجوا بحمد الله من المستشفى.

وقال الدكتور محمد الرملى، أن مستشفى حميات الأقصر، تتمنى السلامة وتمام الشفاء للجميع وتعلن دوماً أنها لا تدخر جهداً فى سبيل تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء محافظة الأقصر، موضحاً أنه تم البدء أمس السبت، فى تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتى يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلى بمختف المدن والقرى.

فيما قال الدكتور وليد عرابى نائب مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه تم الكشف على متابعات العزل المنزلى من قبل مدير المستشفى بدءاً من يوم أمس الأحد، فى الساعة الـ9.30 صباحاً فى عيادات مركز تحيا مصر، وعمل المسحات للمستحقين بالعزل المنزلى، وسيتم الإتصال بهم عن طريق قسم الإستقبال، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الكريم نائب مدير المستشفى، حيث أن الأدوية الخاصه بعلاج فيرس كورونا متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأضاف الدكتور وليد عرابى لـ"اليوم السابع"، أن تلك العيادة الجديدة يشرف عليها بمعاونة كل من الدكتور وليد محمد عرابى، والدكتور عبد الكريم أحمد نائبى مدير المستشفى، ونخبة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك لعمل متابعة بصورة يومية لكافة حالات العزل المنزلى وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلى المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وأوضح الدكتور محمد الرملى، أنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوم داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن إختفت ويتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

 


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