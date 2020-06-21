حملة لإزالة الإشغالات وتنفيذ قرار إزالة بحى ثان المحلة.. صور

الغربيــــة عادل ضرة

نفذ المسئولون بحى ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة حملة لرفع وإزالة الإشغالات بمشاركة قسم الإشغالات وإدارة الرقابة والمتابعة بالحى.

وأسفرت الحملة عن غلق كافيتريا بشارع المدارس بالشعبية (منشية البكري) نطاق الحى ورفع كافة الإشغالات بالشعبية وفرن دبور بالشون أول سكة زفتى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما نفذ الحى حملة ازالة قادتها لمياء عبد اللطيف خليفة نائبة رئيس الحى لتنفيذ قرارات إزالة بأرض خطاب بشارع على حسن نطاق الحى وتحمل رقم 95/93/91/88وايضا قرارات إزالة برقم 576/575/573/574.

وأكد رئيس الحى على ضرورة تنفيذ الإزالة التى صادر لها قرار إزالة فور صدور القرار، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين







