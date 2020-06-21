حملة ترامب تجمع تبرعات قيمتها 74 مليون دولار فى مايو

واشنطن (رويترز)

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار فى مايو وهو ما يقل عما جمعه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة خلال نفس الشهر.

ويمثل هذا المبلغ صعودا من 617 مليون دولار تم جمعها فى أبريل نيسان كما يأتى جمع هذه التبرعات مع استعداد الرئيس لعقد أول فعالية رئيسية فى حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى وقف معظم الحملات بتجمع حاشد فى توسلا بأوكلاهوما يوم السبت.

وصعد بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات فى الأشهر الأخيرة منذ أن أصبح المرشح الفعلى للحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة التى تجرى فى الثالث من نوفمبر .

وحقق بايدن تقدما على ترامب فى استطلاعات الرأى العامة بسبب أزمتى جائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية بسبب وحشية الشرطة فى مدن أمريكية كثيرة.

وجمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية فى مايو 80.8 مليون دولار فى أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد، ومع ذلك استمر تفوق ترامب المالى على بايدن وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل يوم السبت.