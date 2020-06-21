اليوم السابع
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"حلقة النار" صور لكسوف الشمس لن تراها إلا بعد 19 عام

الأحد، 21 يونيو 2020 03:26 م
"حلقة النار" صور لكسوف الشمس لن تراها إلا بعد 19 عام حلقة النار تظهر خلال كسوف الشمس فى تايوان
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهد سكان أجزاء من النصف الشرقى للكرة الأرضية، ظهور حلقة ضوء متلألئة فى السماء، اليوم الأحد، عندما غطى القمر وجه الشمس فى كسوف نادر خلال أطول أيام السنة، وامتد مسار الكسوف إلى شرق آسيا وجنوبها والشرق الأوسط وأفريقيا، ولم تشهد معظم المناطق سوى كسوف جزئي، فى حين شهد قليل منها ما تعرف "بحلقة النار".
 
حلقة النار تظهر خلال كسوف الشمس فى تايوان
حلقة النار تظهر خلال كسوف الشمس فى تايوان
 
وظاهرة كسوف الشمس، عند الانقلاب الصيفى هى أمر نادر الحدوث، وشهدها العالم آخر مرة فى يونيو عام 2001.
 
صورة كسوف جزئى للشمس فى بانكوك
صورة كسوف جزئى للشمس فى بانكوك
 
أما كسوف "حلقة النار" الذى يحدث فى منتصف موسم الصيف تماما، سواء فى نصف الكرة الشمالى أو الجنوبى، فهو ظاهرة أقل حدوثا.
 
كسوف الشمس فى سماء القاهرة
كسوف الشمس فى سماء القاهرة
 
ووفقا لحسابات رويترز، التى تستند إلى بيانات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لم تحدث هذه الظاهرة خلال 100 عام على الأقل، وسيكون كسوف حلقة النار التالى فى عام 2039، ثم فى عام 2392.
 
كسوف جزئى للشمس بعمان
كسوف جزئى للشمس بعمان

كسوف جزئى للشمس من ضاحية القاهرة المعادى
كسوف جزئى للشمس من ضاحية القاهرة المعادى

كسوف جزئى للشمس من يفباتوريا شبه جزيرة القرم
كسوف جزئى للشمس من يفباتوريا شبه جزيرة القرم

كسوف جزئى للشمس يظهر فوق عجلة فيريس فى هونج كونج
كسوف جزئى للشمس يظهر فوق عجلة فيريس فى هونج كونج

 


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