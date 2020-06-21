حفظ التحقيق بواقعة مصرع سائق توك توك بحادث تصادم لعدم وجود شبه جنائية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حدائق القبة، حفظ التحقيق في واقعة مصرع سائق " توك توك " إثر إنقلاب مركبته بأحد شوارع المنطقة، وذلك لعدم وجود شبه جنائية في الحادث، حيث تبين أن السائق لقى مصرعه بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة منه، مما تسبب في اصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير بجواره في نفس الوقت، حيث تعرض السائق للدهس لانقلاب مركبته عقب ارتطامه بالسيارة الأخرى .

وكانت نيابة حدائق القبة، أمرت بالتصريح بدفن جثة سائق توك توك لقي مصرعة إثر انقلاب مركبته بأحد الشوارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى ومتوفى بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب بها جرح قطعى بالرقبة وكسور بالجسم تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء سير قائد توك توك بمركبتة حاول تفادى سيارة مسرعة فانقلب التوك توك به واصطدم وجهة فى الزجاج مما تسبب فى جرح قطعى بالرقبة ، ولقى مصرعه فى الحال.