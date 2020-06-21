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حصاد الوزارات..التعليم :ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان العربى للثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم :ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان العربى للثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد مدحت وهبة

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