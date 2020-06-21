حصاد الوزارات..التعليم :ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان العربى للثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: ضبط 8 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان العربى الثانوية العامة
التعليم: أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم نتلق شكاوى من الطلاب
التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة
الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 76184طن للأسواق العالمية وجارى الشحن
ننشر أماكن صرف أدوية علاج كورونا من المراكز الصحية
الصحة: 100 مليون صحة مستمرة دون توقف لتقديم أفضل مستوى للمواطنين
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4%
وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة
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