حصاد الوزارات..التعليم :ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان العربى للثانوية العامة

إعداد مدحت وهبة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم: ضبط 8 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان العربى الثانوية العامة

التعليم: أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم نتلق شكاوى من الطلاب

التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة

الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 76184طن للأسواق العالمية وجارى الشحن

ننشر أماكن صرف أدوية علاج كورونا من المراكز الصحية

الصحة: 100 مليون صحة مستمرة دون توقف لتقديم أفضل مستوى للمواطنين

وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4%

وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة