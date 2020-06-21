حركة طالبان تخطف عشرات المدنيين وسط مساعى السلام

رويترز

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن مقاتلى حركة طالبان خطفوا حوالي 60 مدنيا في وسط أفغانستان على مدار الأسبوع الأخير وإنهم مازالوا يحتجزون أكثر من نصف هذا العدد وسط مساعي تبذلها الولايات المتحدة وقوى أجنبية أخرى لبدء محادثات سلام.

وقال محمد علي أوروزجاني نائب حاكم إقليم دايكندي بوسط البلاد إن رجال طالبان أخذوا الرهائن بعد أن هربت امرأة من قرية تخضع لحكم طالبان في إقليم مجاور.

وأضاف أوروزجاني إن المقاتلين أفرجوا عن حوالي 26 شخصا بينهم نساء وأطفال وإن قيادات عشائرية تتوسط للإفراج عن الباقين، ونفى متحدث باسم طالبان خطف المدنيين.

وكانت طالبان، التي تقاتل لإعادة فرض الشريعة الإسلامية منذ الإطاحة بحكمها في 2001، قد وقعت اتفاقا لسحب القوات مع الولايات المتحدة في فبراير شباط يرمي لتمهيد السبيل أمام إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.