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حبس 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى ونشر أخبار كاذبة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 م
حبس 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى ونشر أخبار كاذبة حبس - أرشيفية
كتب أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية ، على مواقع التواصل الإجتماعى ، وكذلك فى الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، :"ح. ع"، و"ي. س"، و"أ. ف"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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