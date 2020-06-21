حبس سائق وزميله 4 أيام لتعديهما جنسيًا على ربه منزل فى قليوب

قرر المستشار أحمد الأمبابي رئيس نيابة قليوب، حبس سائق وزميله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتعدي الجنسي على سيدة كرها عنها، كما أمرت النيابة العامة بتحري المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "م م م"، 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها، للتوجه لمستشفى، فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لإحدى الأراضي الزراعية وقام بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به، وفرا هاربين عقب ذلك، وبسؤال نجلتها رددت ذات المضمون.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما "ع م س"، 32 عاما سائق توك توك، ومقيم بمركز قليوب، و"أ م ع"، 25 سنة، سائق توك توك، مقيم بمركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.