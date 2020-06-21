اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس سائق وزميله 4 أيام لتعديهما جنسيًا على ربه منزل فى قليوب

الأحد، 21 يونيو 2020 03:01 م
حبس سائق وزميله 4 أيام لتعديهما جنسيًا على ربه منزل فى قليوب حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار أحمد الأمبابي رئيس نيابة قليوب، حبس سائق وزميله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتعدي الجنسي على سيدة كرها عنها، كما أمرت النيابة العامة بتحري المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "م م م"، 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها، للتوجه لمستشفى، فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لإحدى الأراضي الزراعية وقام بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به، وفرا هاربين عقب ذلك، وبسؤال نجلتها رددت ذات المضمون.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما "ع م س"، 32 عاما سائق توك توك، ومقيم بمركز قليوب، و"أ م ع"، 25 سنة، سائق توك توك، مقيم بمركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


قليوب

اخبار مصر

محافظه القليوبية

حبس

نيابه قليوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة