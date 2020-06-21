حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 8.81 مليون والوفيات 462960 حول العالم

(رويترز)

أشار إحصاء لرويترز، إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات فى الصين فى ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليونى و263791 حالة إصابة، وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579 حالة إصابة، وجاءت روسيا فى المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952حالة إصابة.