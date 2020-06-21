جهاز الإحصاء: 40% من الأسر تلجأ إلى السلف لمواجهة آثار كورونا على الدخل

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 40% من الأسر تلجأ إلى السلف "الاقتراض"، من أجل مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على نقص الدخل، كما توقع 46.5% من الأسر ثبات مستوى دخل الأسرة وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51%% بالحضر مقابل 42.4% بالريف.

وفي المقابل توقعت نسبة أكبر من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% بالحضر، ونسبة قليلة من الأفراد بلغت حوالي 5% سواء بالحضر أو الريف قد توقعت حدوث ارتفاع في مستوى الدخل الحالي.

وتظهر البيانات التي وردت في دراسة صدرت عن الجهاز، أن حوالي ثلث الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات خلال الشهر الماضي، وارتفعت هذه النسبة قليلا بالريف لتصل إلى 34.3% مقابل 31.8% بالحضر.

وتوضح الدراسة، التصرفات التي قامت بها الأسر منذ ظهور فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجاتها، وكان أعلى نسبة لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة هي الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء وبنسبة بلغت 92.5%، يليها تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك بنسبة 89.9%، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب بنسبة 50.1%، ثم تقليل عدد الوجبات الغذائية اليومية 19.8%، وقد ارتفعت هذه النسب في الريف عن الحضر.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة.