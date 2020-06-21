اليوم السابع
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جنوب أفريقيا تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا في القارة السمراء

الأحد، 21 يونيو 2020 06:47 م
جنوب أفريقيا تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا في القارة السمراء كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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سجلت دول جنوب أفريقيا أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة السمراء حيث اقتربت الحصيلة المسجلة من الوصول إلى 100 ألف إصابة بعد وصولها اليوم إلى 97 ألفًا و11 إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى ألف و925 حالة وتماثل للشفاء 52 ألفًا و420 شخص وفق الاتحاد الأفريقي.

وهناك مخاوف من الصحة العالمية أن تتحول القارة السمراء في ظل ما يبدو أنه تراجع للإصابات اليومية في مناطق أخرى بالعالم. وفقا لوسائل الإعلام العالمية

وفي وقت سابق ذكرت الصحة العالمية وفقًا للدكتور ميشيل ياو، الذي يدير برنامج الاستجابة الطارئة للمنظمة في أفريقيا أن أعداد الإصابات في جنوب إفريقيا، تضاعفت ما دفع الرئيس سيريل رامافوزا، إلى الاستجابة لمواجهة الوباء من خلال الإعلان عن إغلاق كامل على مستوى الدولة لمدة ثلاثة أسابيع

وأجرت الخدمات الطبية هناك 60 ألف اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19، وبلغ معدل الاختبارات اليومي 5000 اختبار، وفقًا لوزير الصحة زولي ماخيز.

 


جنوب افريقيا

افريقيا

كورونا

القارة السمراء

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