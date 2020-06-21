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جامعة المنصورة: سناء السيد بمركز الحفريات ضمن أهم الشخصيات النسائية فى العالم

الأحد، 21 يونيو 2020 12:48 م
جامعة المنصورة: سناء السيد بمركز الحفريات ضمن أهم الشخصيات النسائية فى العالم غلاف الكتاب
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة ، عن اختيار الدكتورة سناء السيد ، نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة ، من ضمن أهم الشخصيات النسائية فى العالم، وتم سرد قصص نجاحها ضمن عدد من الشخصيات فى كتاب يحكى تجاربهم العلمية والبحثية وتحدياتهم فى علم الحفريات الفقارية، كما وضعت صورتها وهى تنقب فى صحراء الفيوم ضمن صور غلاف الكتاب ، والذى تم إصداره من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الشهيرة .

الجدير بالذكر أن الدكتورة سناء السيد مثلت جامعة المنصورة وشاركت فى العديد من المحافل الدولية فى علم الحفريات وشاركت بالعديد من الأوراق البحثية الهامة فى علم الحفريات .

كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفاز  الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالى الأسبق، بجائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت  الدكتورة مروه عودة  مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2020 م فى مجال الفنون - قسم تصميم الأزياء المسرحية.


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