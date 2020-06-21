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تونس تنتفض.. اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين فى تطاوين.. فيديو وصور

الأحد، 21 يونيو 2020 08:38 م
تونس تنتفض.. اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين فى تطاوين.. فيديو وصور مظاهرات في تونس
كتب محمد سعودي

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وقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسي ومتظاهرين في مدينة تطاوين التونسية، حيث استخدم الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، وذلك بعدما خرجت المظاهرات فى المدينة للمطالبة بإطلاق آخرين تم اعتقالهم مؤخرا.

 

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خاصة على منصة "تويتر" عددا من الصور والفيديوهات التى ترصد خروج المظاهرات في تطاوين جنوب تونس، ووقوع مناوشات بين الأمن التونسي ومحتجين بعد اعتقال عدد من المتظاهرين، أمس السبت، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

 

وتشهد تونس عاصفة غضب عارمة ضد حركة النهضة التونسية الإخوانية، ففي وقت سابق طوق الأمن التونسى ساحة "باردو" حيث مقر البرلمان، وتم منع اعتصام لمحتجين ضد حركة النهضة، ويطالبون بحل البرلمان التونسى الذى يسيطر عليه حركة النهضة، فيما ذكرت جبهة الإنقاذ الوطنى التونسية، أن غلق ساحة "باردو" يهدف لإحباط الحراك ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية.

 

وتشارك أطراف عديدة فى هذا الاعتصام على غرار "حراك 14 جوان" وحركة شباب تونس وجبهة الإنقاذ الوطنى حركة باردو 2 ضد الظلاميين وغيرها من الأحزاب والجمعيات والمبادرات.

وكانت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، فاطمة المسدي، قد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بإفشال الحراك الذى يدعو إلى حل البرلمان وتغيير النظام السياسى والقانون الانتخابى فى تونس، موضحة – بحسب موقع العربية – أن تونس أصبحت اليوم تحت ديكتاتورية الإخوان.

مظاهرات في تونس (1)
مظاهرات في تونس (1)

 

مظاهرات في تونس (2)
مظاهرات في تونس (2)

 

مظاهرات في تونس (3)
مظاهرات في تونس (3)

 

مظاهرات في تونس (4)
مظاهرات في تونس (4)

 


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