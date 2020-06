تونس تنتفض.. اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين فى تطاوين.. فيديو وصور

وقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسي ومتظاهرين في مدينة تطاوين التونسية، حيث استخدم الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، وذلك بعدما خرجت المظاهرات فى المدينة للمطالبة بإطلاق آخرين تم اعتقالهم مؤخرا.

Riots and roads closed in Tataouine, Tunisia after #Police used excessive force and tear gas against "Kamour" protestors. مظاهرات في تطاوين جنوب تونس، إثر استعمال قوات الأمن للعنف والغاز المسيل للدموع لتفريق معتصمي الكامور. مواجهات بين المحتجين و الأمن 📷: @SKhmira pic.twitter.com/gBvn7GZ5Ka

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خاصة على منصة "تويتر" عددا من الصور والفيديوهات التى ترصد خروج المظاهرات في تطاوين جنوب تونس، ووقوع مناوشات بين الأمن التونسي ومحتجين بعد اعتقال عدد من المتظاهرين، أمس السبت، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

#tataouine #Tunisia skirmishes between protesters and police:The protests started yesterday night when the security forces removed the tents of the Kamour sit-in .The #Police is using tear gas to disperse the #protesters, many of them were #arrested. #BREAKING #تونس #Tunisie pic.twitter.com/dQ1dPejlun