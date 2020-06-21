توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان امتحانات السيدة زينب.. صور

وزعت لجنة البهية البرهانية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة لحظة دخولهم لجنة الامتحانات لأداء اختبار مادة اللغة العربية فى أول يوم للامتحانات نظرا لارتفاع حرارة الجو.
وقال خالد عبده مدير عام إدارة السيدة زينب إنه يتم تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة الأجواء الهادئة لمساعدة الطالب على أداء الامتحان بشكل سهل دون توتر أو قلق.
وأوضح عبده أنه سيتم توزيع عصائر وبسكويت على إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة لطلبة من ذوى الاحتياجات.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة