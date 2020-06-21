اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان امتحانات السيدة زينب.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 12:25 م
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان امتحانات السيدة زينب.. صور توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت لجنة البهية البرهانية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة لحظة دخولهم لجنة الامتحانات لأداء اختبار مادة اللغة العربية فى أول يوم للامتحانات نظرا لارتفاع حرارة الجو.

وقال خالد عبده مدير عام إدارة السيدة زينب إنه يتم تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة الأجواء الهادئة لمساعدة الطالب على أداء الامتحان بشكل سهل دون توتر أو قلق.
 
وأوضح عبده أنه سيتم توزيع عصائر  وبسكويت على إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة لطلبة من ذوى الاحتياجات.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
 


 
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (1)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات

 

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (2)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات

 

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (3)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات 

 

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (4)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات

 

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (5)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات 

 

توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (6)
توزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صفحات الغش

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:20 ص

وزير التعليم يتابع سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:17 ص

تداول أسئلة امتحان عربى الثانوية على صفحات الغش الإلكترونى.. والتعليم تحقق

الأحد، 21 يونيو 2020 11:11 ص

صور.. أول امتحانات ثانوية عامة فى زمن كورونا.. الطلاب يدخلون اللجان بشكل منتظم بعد التفتيش والتعقيم.. التزام كامل بارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس.. وزير التعليم: الأمور تسير بشكل منتظم فى أغلب المدارس

الأحد، 21 يونيو 2020 11:04 ص

3 مشاهد تكشف تفاصيل الساعات الأولى من انطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة