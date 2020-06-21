توريد 127 ألف و 375 طن قمح لصوامع وشون الغربية حتي الآن

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أنه تم توريد 127 ألف و375 طن و412 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتي مساء اليوم الأحد ، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

وقال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 53 طن و720 كيلو فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بواقع 11 طن و212 كيلو لشركة المطاحن، و 21 طن و400 كيلو للشركة المصرية، و21 طن و108 كيلو للبنك.