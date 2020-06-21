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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان القليوبية وتركيب بوابات للتعقيم

الأحد، 21 يونيو 2020 10:17 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان القليوبية وتركيب بوابات للتعقيم طلاب الثانوية العامة
القليوبية ـ نيفين طه

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توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، على لجان امتحانات الثانوية العامة العامة بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يؤدي اليوم الأحد، 42 ألفا و343 طالبا في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، امتحان اللغة العربية من خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وتركيب بوابات الدخول قبل بدء كل مادة امتحانية.

وأضاف "عجلان"، انه جرى الانتهاء من تجهيز 12 لجنة احتياطية، للظروف الطارئة في حال ظهور حالات إصابة، مؤكدًا على تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرًا إلى أنه جرى الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية، مضيفا أنه سيجرى الاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

 

 

 


الثانوية العامة

أخبار مصرية

محافظه القليوبيه

امتحانات الثانوية العامة

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