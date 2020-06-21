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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات مرتدين الكمامات.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 08:32 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات مرتدين الكمامات.. صور طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحان بالكمامات
كتب محمود طه حسين

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توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان الامتحانات مرتدين الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما التزم بعض الطلبة بالتباعد الاجتماعى كإجراء وقائى واحترازى للوقاية من كورونا، فيما تسلمت الشرطة اللجان من الخارج لتأمينها بشكل كامل.
 
ووضعت لجنة  مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بعض التعليمات للطلبة على الباب الرئيسى للمدرسة، منها بدء دخول اللجنة من الثامنة صباحا للبدء فى التعقيم وتفتيش الطلاب واستلامهم أدوات الوقاية من كورونا.
 
 
 
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي 
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
 
الاطمئنان-على-درجة-حرارة-الطلاب
الاطمئنان-على-درجة-حرارة-الطلاب

الامتحانات
الامتحانات

الجوانتيات
الجوانتيات

الطلاب
الطلاب

الطلاب-أمام-اللجان
الطلاب-أمام-اللجان

الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية
الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية

الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية-العامة
الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية-العامة

الطلاب-يستعدون-للامتحان-بالتعقيم
الطلاب-يستعدون-للامتحان-بالتعقيم

الطلاب-يقبلون-على-الجوانتيات
الطلاب-يقبلون-على-الجوانتيات

امتحانات-الثانوية-العامة
امتحانات-الثانوية-العامة

توافد-الطلاب-بالكمامات
توافد-الطلاب-بالكمامات

توافد-الطلاب-على-الامتحان
توافد-الطلاب-على-الامتحان

جهاز-قياس-درجة-الحرارة
جهاز-قياس-درجة-الحرارة

رصد-ظاهرة-كسوف-الشمس
رصد-ظاهرة-كسوف-الشمس

طلاب-الثانوية
طلاب-الثانوية

طلاب-الثانوية-العامة
طلاب-الثانوية-العامة

طلاب-الثانوية-بالكمامات
طلاب-الثانوية-بالكمامات

قبل-دخول-الامتحان
قبل-دخول-الامتحان

قياس-درجة-الحرارة
قياس-درجة-الحرارة

قياس-درجة-الحرارة-للطلاب
قياس-درجة-الحرارة-للطلاب

 


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