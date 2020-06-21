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توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس الغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 08:17 ص
توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس الغربية طلاب الغربية
الغربية - محمد طارق

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شهدت مدارس مراكز ومدن محافظة الغربية ، اليوم الأحد ،إقبال الطلاب منذ الساعة الثامنة صباحا أمام اللجان لأداء امتحان اللغة العربية ، وسط تواجد أمني مكثف من قوات أمن مديرية أمن الغربية ، وكذالك تشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل من مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة .

 

وينطلق اليوم ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعدت مديريـة التربية والتعليم بالغربية لبدء الامتحانات بالمحافظة.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين سيؤدون الإمتحانات 34730 طالب وطالبة منهم 19647 طالبة و15133 طالب علمى وادبى امام 122 لجنة على مستوى الادارات التعليمية العشر وتجهيز 122 كابينة تعقيم مزدوجة امام كل لجنة لتعقيم الطلبة قبل دخول اللجان.

وأضاف أن دخول الطلاب للجان سيبدأ من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة صباحا حتى يتم تعقيمهم ولن يسمح لاى طالب بالدخول للجان نهائيا بعد الساعة التاسعة على ان تبدأ الامتحانات الساعة العاشرة، مؤكدا أن كل لجنة ستضم 14 طالب وممكن ان تقل عن هذا العدد، مشيرا إلى أن المديرية وفرت 26 إستراحة مجهزة لإقامة المراقبين والملاحظين منها 16 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات مع توفير كافة سبل الراحة والإقامة لهم.

كانت مديرية التربية والتعليم قد وقعت عدة بروتوكولات بين مديرية الامن والصحة والتأمين الصحى لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، والدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحى بالغربية، وممثل من مديرية الامن وخلال الاجتماع تم مناقشة الأستعدادات وألية سير إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات لضمان سير ها على الوجه الأكمل فى ظل انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وخلق مناخ صحى ونفسى للطللبة وأولياء الأمور.

 وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال ماراثون الامتحانات غدا 21 يونيو الجارى، مضيفا أن عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 122 لجنة موزعين على الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين.

وأكد "ناصر" أن هناك بروتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى للتعامل مع الحالات الطارئة، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان، إلى جانب بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أيضا أن هناك بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية، لتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة وتأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى اللجان، ونشر أفراد شرطة أمام كل لجنة.

 

 


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