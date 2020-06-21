اليوم السابع
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تواجد أمنى مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية بالمنوفية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:18 ص
تواجد أمنى مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية بالمنوفية تواجد قوات الأمن بمحيط لجان الثانوية العامة بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، اليوم تواجد أمنى مكثف أمام اللجان للحفاظ على الطلاب ولمنع التزاحم أمام اللجان وللحد من أى مشكلات من الممكن أن تحدث جراء التزاحم .

يأتى ذلك مع انطلاق اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة ، والذى يتزامن مع انتشار فيروس كورونا وسط تأمين كامل من الصحة والاسعاف ومحافظة المنوفية للحفاظ على الطلاب وتوفير الجو النفسى الامن لهم .

يذكر أن محافظة المنوفية تستقبل الامتحانات ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة، موزعين على 101 لجنة أساسية منهم 61 بالحضر و40 بالريف ، بالإضافه الى 9 لجان احتياطية ، علاوة على عدد لجان الأزهر 25 لجنة منهم 23 بالحضر و2 بالريف.

يذكر أن الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،كان قد اعلن عن قيام مديرية الصحة بالمنوفية بالعديد من الأعمال من أجل استقبال امتحانات الثانوية العامة دون اى معوقات .

واكد حفناوى، انه يتم التأكد من تطهير وتعقيم اللجان بالمدارس المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من النظافة والأمان للطلاب، مشيرا إلى قيام اللجان المختلفة للتطهير والتعقيم الآن بالتوظيف الكامل للمدارس حتى تستقبل الطلاب .

يذكر انه كان قد تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام للمحافظة وبها أعضاء رعاية طلاب السن المدرسى والطب الوقائى بالمديرية مع التعليم والأزهر والمحليات وعملت اللجنة على مدار أسبوعين متصلين زارات خلالها جميع مقار الامتحانات وتم التأكد من تطهيرها والتأكد من سلامتها من الناحية الصحية وجيدة التهوية وبها معايير مكافحة العدوي.

واضاف حفناوى انه سيتم الكشف الحرارى على كل من هو داخل سور اللجان للتأكد من عدم ارتفاع الحرارة، علاوة على توفير أدوية الطوارئ البسيطة مثل أقراص ضد الصداع وارتفاع الحرارة " باراسيتانول " وضد المغص والقيئ والفلاجيل .

وتابع حفناوى انه سيتم توفير طبيب السن المدرسى والممرضة الخاصة بالسن المدرسى والتاكيد على تواجدهم قبل الثامنة صباح كل يوم امتحان للكشف البصرى على الطلاب والمشرفين على اللجان والتأكد من نظافة اللجان قبل بدء الامتحان والتأكد من توافر الواقيات الشخصية وخاصة الماسك والكل يرتديه وكذا المطهرات .

واشار حفناوى الى انه سيتم العمل على تواجد الطبيب ايضا بعد الساعة العاشرة، بالوحدة الصحية فى نفس بلد اللجنة وتحت الاستدعاء الفورى، بالاضافة الى الممرضة والتى تظل متواجدة طوال الوقت باللجنة فى حجرة الزائرة الصحية .

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تواجد قوات الأمن بمحيط لجان الثانوية العامة بالمنوفية
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تواجد قوات الأمن بمحيط لجان الثانوية العامة بالمنوفية

 

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لجان الثانوية العامة بالمنوفية

 

 

 


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