تنفيذ محطات وشبكات صرف صحى بقنا بـ660 مليون جنيه من البنك الدولى

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس ناجى علوان ، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يجرى تنفيذ محطتى معالجة صرف صحى وشبكات بقريتى الأشراف البحرية والقناوية، بمحافظة قنا؛ بتكلفة تصل لنحو 660 مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولى.

ويمول البنك الدولى العديد من مشروعات المرافق خاصة محطات وشبكات المياه والصرف الصحى فى العديد من المحافظات المصرية حيث تقوعلى تنفيذها عدد من شركات المقاولات العامة تحت إشراف خبراء البنك الدولى .

أضاف ناجى علوان ل" اليوم السابع" إنه يتم متابعة تنفيذ الأعمال وفق الجدول التنفيذى لها ، بناء على تعليمات المهندس هشام أبو العطا ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،والمهندس على الصاوى رئيس مجلس إدارة شركة العبد للمقاولات .

أوضح أن محطة الصرف الصحى لقري شمال قنا بالأشراف البحرية ؛ ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا فى المرحلة الأولى ،والتى تم إنجاز 70% منها على أن يتم زيادتها ل 40 الف متر فى المرحلة الثانية ؛ ؛لخدمة نحو 300 الف مواطن في 7 قري ، لافتا إنه تم تنفيذ 70% منها حاليا.

وحول محطة معالجة قرية القناوية ، أشار ناجى علوان أنها تتكلف نحو 300 مليون جنيه ، بخلاف 60 مليون جنيه لشبكات الصرف الصحى وبالفعل تم تنفيذ 95% منها وجارى استكمال أعمال التنفيذ.