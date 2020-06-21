اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تنشيط السياحة لمتابعيها: المقاصد المصرية آمنة وشواطئنا فى انتظارك

الأحد، 21 يونيو 2020 08:05 م
تنشيط السياحة لمتابعيها: المقاصد المصرية آمنة وشواطئنا فى انتظارك تنشيط السياحة تروج للاجراءات الاحترازية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت هيئة تنشيط السياحة الترويج للمقاصد السياحية المصرية كوجهات آمنة، وذلك بعد حصول الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر على خاتم السفر الآمن من مجلس السفر والسياحة العالمى.

 ‏وقالت الهيئة فى تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى: "سعداء بحصولنا على "خاتم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بعد أن اتخذت فنادقنا كل احتياطات السلامة الصحية وكل التجهيزات الممكنة لتستمع بإجازة ممتعة في مصر وأنت مطمئن، ذكريات لن تنساها وشعور رائع في انتظارك.

ونشرت الهيئة مع التغريدة فيديو قصير يعرض لقطات للشواطئ المصرية المميزة وكتبت عليها "مصر فى انتظارك  واعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel. وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، هنأت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تمامًا ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلاً: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبًا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".


السياحة

تنشيط السياحة

ختم السفر الامن

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المنظمة العربية للسياحة توضح تكلفة رسوم زيارة مصر للخليجيين.. تعرف عليها

الأحد، 21 يونيو 2020 06:56 م

"نعود بحذر".. شعار السعودية فى المرحلة الثالثة من عودة الحياة.. المملكة تعلن فتح دور العرض السينمائى بشكل جديد.. السياحة تتأهب لإعلان خطتها.. والطيران المدنى: عودة الرحلات الدولية قرار الجهات المختصة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:40 م

"رحلة سائح في مصر" .. فيديو ترويجى جديد للسياحة المصرية

الأحد، 21 يونيو 2020 06:27 م

السياحة توقف مدير فندق بالعين السخنة وتسحب ترخيص عمله بعد شكوى نزيلة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:50 م

عمال فندق سياحى بالقصير يحررون محضرا بشرطة السياحة لفصلهم تعسفيا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة