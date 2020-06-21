اليوم السابع
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تقرير تركى: انخفاض حاد فى نسبة المرأة العاملة بتركيا خلال عام

الأحد، 21 يونيو 2020 04:36 م
تقرير تركى: انخفاض حاد فى نسبة المرأة العاملة بتركيا خلال عام اردوغان
كتب: أحمد علوى

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فى تقرير أعده مركز أبحاث إتحاد نقابات العمال الثوريين بعنوان "نظرة عاملة على للقوى العاملة النسائية فى فترة فيروس كورونا" أكد التقريرانخفاض نسبة النساء العاملات فى تركيا بنسبة 21 فى المائة خلال عام واحد فقط، كما أوضح التقرير تراجع نسبة النساء مقارنة بنسبة الرجال فى الأعمال، وتراجع نسبة النساء العاملات بنسبة 21 فى المائة خلال شهر مارس الماضى بمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
 
ووفقاً للتقرير فإن إجمالى القوى  العاملة كان تراجع بمقدار 2 مليون 235 ألف شخص خلال العام الماضى، ليصبح 30 مليون 104 شخص بعد أن كان 32 مليون 339 ألف شخص.
 
وبالنظر  لهذا الإنخفاض على أساس الجنس نجد أن التراجع الأكبر قد حدث للقوى العاملة من النساء، فبينما تراجع معدل العاملين من الرجال خلال العام الماضى بنسبة 4.9 فى المائة، كان تلك المعدل بالنسبة للقوى العاملة النسائية 11.1 فى المائة.
 
وجاء فى التقريرأن نسبة توظيف السيدات خلال العام الأخيرة فى الفترة مابين مارس 2019 و2020، قد إنخفضت خلال العام الأخير بنسبة 9 فى المائة بتراجع 3 نقاط عن العام السابق لتصل إلى 25.5 فى المائة بعد أن كانت 28.5 فى المائة، وبذلك تكون إمرأة واحده قد تم توظيفها من بين كل أربعة.
 
ومع إنتشار وباء فيروس كورونا تراجعت نسبة النساء العاملات بعد تسريح الكثير من العمالة، وإعطاء اجازات بدون رواتب، فكانت نسبة النساء العاملات فى مارس 2019 هى 8 مليون و663 ألف، لتصبح فى مارس 2020 6 مليون و845 ألف بتراجع مليون و818 ألف، وبذلك تكون نسبة الناساء العاملات قد تراجعت بنسبة 21 فى المائة خلال سنة واحده.

تركيا

النساء العاملات فى تركيا

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