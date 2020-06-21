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تغريدة شخصية نادرة.. الأمير وليام يرحب بعودة نشاط كرة القدم ببريطانيا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:44 م
تغريدة شخصية نادرة.. الأمير وليام يرحب بعودة نشاط كرة القدم ببريطانيا الأمير وليام
ريهام عبد الله

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عبر الأمير وليام، دوق كامبريدج عن سعادته بعودة نشاط كرة القدم إلى المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد في تغريدة شخصية نادرة عبر حساب قصر كينسنجتون، عبر تويتر ، وبالانتقال إلى حساب Kensington Palace  عبر تويتر، الذي يشاركه مع زوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، 38 عامًا، قال الأمير وليام: "إنه لأمر جيد جدا استعادة كرة القدم، لقد افتقدناها جميعا! شكرا لجميع المشاركين لعملكم الشاق في تحقيق ذلك"، وختم التغريدة بحرف w، الحرف الأول من اسمه وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الأمير وليام
الأمير وليام

 

حساب قصر كينسنجتون
حساب قصر كينسنجتون

 

دوق كامبريدج
دوق كامبريدج

 

ويعد الأمير وليام طالما واحدا من معجبى فريق أستون فيلا،  وبالطبع لقد كانت فكرة لعب الفريق وكونه أوائل اللاعبين الذين عادوا للدوري الممتاز فكرة سعيدة له.

وفى سياق آخر قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها إن عيد ميلاد الأمير وليام دوق كامبريدج، سيكون مشوبا بالحزن هذا العام، بسبب عدم تمكنه من رؤية والده الأمير تشارلز أمير ويلز.

ويقضى الأمير وليام دوق كامبريدج 37 عامًا، فترة العزل المنزلى، جراء جائحة كورونا في أمنر هول، نورفولك، مع زوجته كيت ميدلتون، 38 عامًا، وأبنائه الأمير جورج، 6 سنوات، الأميرة شارلوت، 5 سنوات، والأمير لويس، منذ مارس، بينما عاد الأمير تشارلز، 71 عامًا للتو، إلى كلارنس هاوس بعد قضاء الأشهر القليلة الماضية مع كاميلا في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول أن ويليام، الذى سيبلغ الثامنة والثلاثين من عمره يوم الأحد، "مستاء" من عدم قدرته على رؤية عائلته الممتدة في ذلك اليوم.

 


الامير وليام

دوق كامبريدج

كرة القدم

بريطانيا

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