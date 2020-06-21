اليوم السابع
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تعرف على علامات وأعراض الإصابة بمرض السكرى

الأحد، 21 يونيو 2020 04:00 ص
تعرف على علامات وأعراض الإصابة بمرض السكرى مرض السكر
كتبت هند عادل

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هناك العديد من العلامات والأعراض التي قد تعطي إنذارًا خطرًا للشخص بأنه مصاب بمرض السكرى وهو ما يتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات الصحية والطبية العاجلة للسيطرة عليه، ويمكن أن تكون علامات التحذير خفيفة لدرجة عدم ملاحظتها، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2، والذي لا يكتشفه المصابين به حتى يصابوا بمشاكل من الأضرار طويلة المدى التي يسببها المرض، وفقا لما ذكره موقع webmed الطبي.

مع مرض السكري من النوع 1، تحدث الأعراض عادة بسرعة،أي في غضون أيام أو بضعة أسابيع.

العلامات المبكرة لمرض السكري


كلا النوعين من مرض السكري لديهم بعض العلامات والأعراض التحذيرية وهي:
 

الجوع والتعب: يحول الجسم الطعام الذي يتناوله الشخص إلى جلوكوز تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة، لكن الخلايا تحتاج إلى الأنسولين لأخذ الجلوكوز، فإذا كان الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو إذا كانت الخلايا تقاوم الأنسولين الذي يصنعه الجسم، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليه. هذه الحالة تُشعر المريض بالجوع والتعب أكثر من المعتاد.

كثرة التبول ولعطش باستمرار: عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع وسبع مرات خلال 24 ساعة، ولكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يذهبون أكثر من ذلك بكثير، وذلك لأن الجسم يعيد امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكليتين ولكن عندما يرفع مرض السكري نسبة السكر في الدم، قد لا تتمكن الكليتان من إعادة كل شيء مرة أخرى. وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول كما يؤدي أيضا الى الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم وحكة في الجلد: لأن الجسم يستخدم السوائل لصنع البول، وفي حالة مريض السكري فإن الجسم يفقد السوائل بسرعة فيكن أن يصاب المريض بالجفاف وقد يشعر بجفاف الفم والجلد الجاف المسبب للحكة.

عدم وضوح الرؤية: يمكن أن يؤدي تغيير مستويات السوائل في الجسم إلى انتفاخ العدسات في العينين أو تغير شكلهما.

أعراض مرض السكري من النوع 2


تميل هذه الأعراض إلى الظهور بعد ارتفاع نسبة الجلوكوز لفترة طويلة.

عدوى الخميرة: يمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء المصابين بداء السكري بهذه العدوى، حيث تتغذى الخميرة على الجلوكوز، لذا فإن وجود الكثير منها يجعلها تزدهر. يمكن أن تنمو العدوى في أي طية دافئة ورطبة من الجلد، بما في ذلك بين أصابع اليدين والقدمين، تحت الثديين، داخل أو حول الأعضاء التناسلية.

القروح أو الجروح بطيئة الشفاء:  بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على تدفق الدم والتسبب في تلف الأعصاب مما يجعل من الصعب على الجسم شفاء الجروح.

أعراض سكري الحمل
 

عادة لا تظهر أعراض ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل قد تشعر المرأة الحامل بالعطش أكثر من المعتاد أو قد تضطر إلى التبول كثيرًا.

 

 


مرض السكر

مرض السكرى

اعراض مرض السكر

اعراض وعلامات الاصابه بالسكر

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