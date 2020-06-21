تعرف على خطة صحة المنوفية لتأمين امتحانات الثانوية العامة

المنوفية - محمود شاكر

كشف الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام مديرية الصحة بالمنوفية بالعديد من الأعمال من أجل استقبال امتحانات الثانوية العامة دون أى معوقات .

وأكد حفناوى فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، أنه كان قد تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام للمحافظة ، وبها أعضاء رعاية طلاب السن المدرسى والطب الوقائى بالمديرية مع التعليم والأزهر والمحليات وعملت اللجنة على مدار أسبوعين متصلين زارات خلالها جميع مقار الامتحانات ، وتم التأكد من تطهيرها والتأكد من سلامتها من الناحية الصحية وجيدة التهوية وبها معايير مكافحة العدوي .

وأضاف حفناوى أنه سيتم الكشف الحرارى على كل من هو داخل سور اللجان للتأكد من عدم ارتفاع الحرارة ، علاوة على توفير أدوية الطوارئ البسيطة مثل أقراص ضد الصداع وارتفاع الحرارة " باراسيتانول " وضد المغص والقيئ والفلاجيل .

وتابع حفناوى أنه سيتم توفير طبيب السن المدرسى والممرضة الخاصة بالسن المدرسى والتاكيد على تواجدهم قبل الثامنة صباح كل يوم امتحان للكشف البصرى على الطلاب والمشرفين على اللجان ، والتأكد من نظافة اللجان قبل بدء الامتحان والتأكد من توافر الواقيات الشخصية وخاصة الماسك والكل يرتديه وكذا المطهرات .

وأشار حفناوى إلى أنه سيتم العمل على تواجد الطبيب أيضا بعد الساعة العاشرة ، بالوحدة الصحية فى نفس بلد اللجنة وتحت الاستدعاء الفورى، بالاضافة الى الممرضة والتى تظل متواجدة طوال الوقت باللجنة فى حجرة الزائرة الصحية .

وتابع حفناوى انه هناك تنسيق كامل مع هيئة الإسعاف بالمحافظة بوجود سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان، مشيرا إلى أن لجان التعليم وصلت إلى 101 .

منهم 61 بالحضر و40 بالريف بالإضافه الى 9 لجان احتياطية ، مؤكدا أنه سيكون هناك إشراف صحى كامل فى كل ايام الامتحانات على كل اللجان على مستوى الادارات الصحية والمديرية، لافتا الى ان عدد لجان الأزهر 25 لجنة منهم 23 بالحضر و2 بالريف.