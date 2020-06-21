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تشميع 3 محال فى مشتول وميت زافر بالشرقية لمخالفتها مواعيد الحظر

الأحد، 21 يونيو 2020 11:36 م
تشميع 3 محال فى مشتول وميت زافر بالشرقية لمخالفتها مواعيد الحظر جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، أنه وجه الجهاز التنفيذى لرئاسة المركز بشن حملة مسائية، أسفرت عن تشميع عدد 3 من المحال التجارية المخالفة للقرارات بقرية مشتول القاضى وميت زافر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مهيبا بالمواطنين توخى الحذر واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع .

ذلك فى إطار توجيهات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور الميدانى على كافة الانشطه التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وكذلك المحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وكافه المنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل .

وشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه.

 

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