تسليم 320 إستمارة رقم قومي مجانية لسيدات إحدي قري بني سويف

بني سويف أيمن لطفي

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف عن تسليم 320 إستمارة رقم قومي للسيدات بقريه ابشنا مركز بني سويف ، مجانية ومعفاة من الغرامات وذلك في الفترة من 15يونيه الحالي حتى 20 من نفس الشهر.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف في بيان صباح اليوم الأحد إنه في إطار مبادره بطاقتك حقوقك إستأنف الفرع تصوير إستمارات الرقم القومي للسيدات بالتنسيق مع الأحوال المدنية ، وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة مع مراعاه الإجراءات الوقائية اللازمه والتأكيد على عدم تحصيل أي غرامات من السيدات.

يذكر أنه بدأت أعمال إقامة المبنى الخاص بالمجلس القومى للمرأة ببني سويف بعد مرور أكثر من 12 عاما على حلم تم تحقيقه ، بعد إستئجار عدد من الوحدات السكنية في أماكن مختلفة بمدينة بني سويف العاصمة طوال السنوات الماضية.