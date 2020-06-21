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تسليم 320 إستمارة رقم قومي مجانية لسيدات إحدي قري بني سويف

الأحد، 21 يونيو 2020 02:12 ص
تسليم 320 إستمارة رقم قومي مجانية لسيدات إحدي قري بني سويف تسليم الاستمارات
بني سويف أيمن لطفي

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 أعلن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف عن  تسليم  320  إستمارة رقم قومي للسيدات بقريه ابشنا مركز بني سويف ، مجانية ومعفاة من الغرامات وذلك في الفترة من  15يونيه الحالي حتى 20  من نفس الشهر.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف في بيان صباح اليوم الأحد إنه في إطار مبادره بطاقتك حقوقك إستأنف الفرع  تصوير إستمارات الرقم القومي للسيدات  بالتنسيق مع الأحوال المدنية ، وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة مع مراعاه الإجراءات الوقائية اللازمه والتأكيد على عدم تحصيل أي غرامات من السيدات.

يذكر أنه بدأت أعمال إقامة المبنى الخاص  بالمجلس القومى للمرأة ببني سويف بعد مرور أكثر من 12 عاما على حلم تم تحقيقه ، بعد إستئجار عدد من الوحدات السكنية في أماكن مختلفة بمدينة بني سويف العاصمة طوال السنوات الماضية.

 

 


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