تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي حتى اليوم إلى 2984 مصابًا.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير الوقاية الوبائية في الوزارة الدكتور محمد محمود علي محمود قوله إنه بعد إجراء 1960 فحصًا، تم تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي الوفيات 111 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل تعافي 115 مصابًا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 811 شخصًا، ويوجد 2062 مصابًا علاجهم في المستشفيات.