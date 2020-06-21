تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي حتى اليوم إلى 2984 مصابًا.
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير الوقاية الوبائية في الوزارة الدكتور محمد محمود علي محمود قوله إنه بعد إجراء 1960 فحصًا، تم تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي الوفيات 111 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل تعافي 115 مصابًا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 811 شخصًا، ويوجد 2062 مصابًا علاجهم في المستشفيات.
تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانياالأحد، 21 يونيو 2020 09:50 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي حتى اليوم إلى 2984 مصابًا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانياالأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
موريتانيا تسجل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالسبت، 20 يونيو 2020 06:00 ص
تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى موريتانياالجمعة، 19 يونيو 2020 12:03 ص
موريتانيا تسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة