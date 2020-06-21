اليوم السابع
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ترامب يصل تولسا بولاية تكساس لحضور أول رالى وسط مؤيديه

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 ص
ترامب يصل تولسا بولاية تكساس لحضور أول رالى وسط مؤيديه ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار تولسا الدولي في أوكلاهوما وفقًا للمجموعة الصحفية التي كانت مسافرة معه، ويذكر ان ترامب لم يتحدث من الصحفيين خلال الرحلة.

ووفقا لصحيفة الجارديان، ألقت حملة دونالد ترامب باللوم على "المتظاهرين المتطرفين" في تخويف أنصار الرئيس من تجمع الليلة في تولسا.. واحتمال مشاركة مساحة محصورة مع آلاف الآخرين فى وسط جائحة كورونا.

وقالت حملة ترامب: "للأسف، اختلط المتظاهرون مع المؤيدين، حتى منعوا دخول أجهزة الكشف عن المعادن، مما منع الناس من دخول المسيرة. حاول المتظاهرون الراديكاليون إلى جانب الهجوم المتواصل من وسائل الإعلام تخويف أنصار الرئيس". وقال المتحدث باسم الحملة تيم مورتو: "نحن فخورون بالآلاف الذين تمسكوا بها".

وقالت حملة ترامب إنها تأخذ "السلامة على محمل الجد"، ولاحظت معقم اليدين، وسيتم توفير فحص درجة الحرارة والأقنعة للحاضرين، على الرغم من أن ارتداء قناع لن يكون مطلوبًا في الواقع.

وكان عدد قليل من مرتادي السباق يرتدون أقنعة عندما دخلوا المكان لشغل مقاعد كانت بجوار بعضهم البعض. وكان الحشد الواقف بالقرب من المسرح مكتظًا بالفعل بإحكام، حيث كان الأشخاص الذين ليس لديهم أغطية للوجه يقفون وجهًا لوجه ويتحدثون مع بعضهم البعض أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية.


الولايات المتحدة

ترامب

تولسا

الرئيس الامريكي

انتخابات امريكا

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