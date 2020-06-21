ترامب: سنقر قانون يقضى بالسجن عامًا لمن يحرق العلم الأمريكى

كتبت: نهال أبو السعود

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بالوقوف وراء أعملل التخريب التي شهدتها تظاهرات جورج فلويد الأخيرة، متعهدا بسن قانون يقضي بسجن من يحرق العلم الأمريكي.

وقال ترامب أمام حشد انتخابي في أوكلاهوما منذ قليل: رأينا جميعا أعمال التخريب التى طالت التماثيل، وحرق للعلم الأمريكي.. ونحن سنسن قانون يقضي بالسجن عامًا لكل من يفعل ذلك".

وهاجم ترامب منافسه فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: سنهزم جون النائم فى الانتخابات فى إشارة إلى الديمقراطي جو بايدن.

وبدأ ترامب حديثه بشكر "أهالي أوكلاهوما ونائبه بنس" ، الذي سبقه على ‏المسرح. وقال إنه كان يشاهد "أخبارًا مزيفة" منذ أسابيع ويقول إن على الناس الابتعاد ‏عن المسيرة الانتخابية، وكان هناك أشخاص "سيئون جدًا" في الخارج يحاولون منع الناس من ‏الدخول.‏

وأضاف إن الحزب الجمهوري هو حزب "الحرية والمساواة والعدالة للجميع" ويتوقع ‏‏"القانون والنظام" أن العبارة الأخيرة ذكرت مرات عديدة في الأشهر المقبلة.

وأشاد بعدد ‏القضاة الجمهوريين المعينين خلال فترة إدارته حتى الآن، ويقول أيضًا إن بإمكان ‏الجمهوريين الحصول على "قلة قليلة" من قضاة المحكمة العليا إذا أعيد انتخابه. ‏

وتابع إن أي شخص لا يحترم قدامى المحاربين "سيتم طرده" لهتافات ضخمة. وقال إنه ‏لم يعرف قط أن "المستنقع" في واشنطن "عميق للغاية" حتى أصبح رئيسًا وأشار أنه منح ‏تخفيضات ضريبية ضخمة بينما سيرفعها الديمقراطيون