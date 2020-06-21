اليوم السابع
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ترامب: سنعلن قيودا على التأشيرات خلال يومين لمنع دخول عمال أجانب

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
ترامب: سنعلن قيودا على التأشيرات خلال يومين لمنع دخول عمال أجانب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التى دمرتها جائحة فيروس كورونا.

 

وقال ترامب فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز " سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات"، وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا.

 

وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذى يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.

 


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أخبار أمريكا

التأشيرات إلى أمريكا

عمال أجانب

الانتخابات الامريكية

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