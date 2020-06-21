تراجع شعبية رئيس الوزراء اليابانى بعد إلقاء القبض على وزير سابق وزوجته

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أظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى 36.7% بعد اعتقال وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته عضو مجلس المستشارين يوم الخميس الماضي على خلفية شراء أصوات ناخبين العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو الياباني التي أجرت الاستطلاع في نسختها باللغة الإنجليزية أن الوزير السابق كواكي معروف بأنه مقرب من رئيس الوزراء.

وكانت شعبية آبي قد بلغت في استطلاع الرأي السابق الذي أجري الشهر الماضي 39.4%.

واستغرق الاستطلاع يومين بداية من أمس السبت ورأى 90.4% ممن شملهم الاستطلاع أن كاواي وزوجته، أنري، يجب أن يتقدما باستقالتهما من البرلمان.

وتم إلقاء القبض على الزوجين بعد فترة وجيزة من مغادرتهما للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لكنها لا يزالان يحتفظان بمقعديهما في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والمستشارين).