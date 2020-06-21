اليوم السابع
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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات..وتراجع 20 سهماً

الأحد، 21 يونيو 2020 10:28 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات..وتراجع 20 سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 49.75 نقطة ليصل إلى مستوى 9269.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.8 مليون سهم بقيمة 116.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2632 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.75%.
 
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة ملاحة عن مشروعها لإعادة تنظيم هيكلها، لتتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع مجال خدماتها لعملائها الاساسيين في قطاعي الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الأعمال المحلية، لدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وكجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها، تعمل شركة ملاحة على إنشاء قطاعات استراتيجية جديدة وهي الخدمات البحرية والتقنية، والتي ستوفر لكل من ملُاك السفن والمعدات الصناعية والمشغلين خدمات شاملة ومتكاملة، لمساعدتهم في تحقيق كفاءة أصول أفضل، وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات.
 
وسيتضمن هذا القطاع العمليات الحالية: (إدارة السفن، ووكالات الشحن، وحوض صيانة السفن، وخدمات الإمداد)، كما سيقدم القطاع خدمات جديدة مثل خدمات تموين السفن، وستدمج ملاحة كذلك بين أعمال مبيعات الشاحنات وتسويقها مع أنشطة صيانة وخدمة الأصول البرية (مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية).
 
وكجزء من إعادة تنظيم الهيكل، سيعملُ القطاع الحالي للخدمات البحرية واللوجستية على دعم التجارة وتوفير حلول لسلاسل الامداد المتكاملة للعملاء التجاريين من خلال خدمات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية، كما تعمل شركة ملاحة على الخروج من أعمال وكالات السفر، وستقوم بالتقليص من أعمالها في وكالة المعدات وأنشطتها التسويقية.  
 

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