تراجع بورصة أبوظبى بجلسة بداية الأسبوع.. وصعود سوق مسقط بنسبة 0.27%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4334.747 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.31 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 27.8 مليون سهم، بقيمة 55 مليون درهم، عبر تنفيذ 863 صفقة.

وهبطت بورصة أبوظبي بضغوط انخفاض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.58%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.04%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.38%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.04%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.88%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.85%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.26%، وتصدر سهم الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 14.9 مليون درهم.