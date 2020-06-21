تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بجلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 10762 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1631 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 12308 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 4128 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1330 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 725 نقطة.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اودن للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السويس للأسمنت، العامة للصوامع والتخزين، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مستشفى النزهة الدولي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.