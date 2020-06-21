اليوم السابع
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تداول 834.4 ألف حاوية بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال11 شهرا بشركة الإسكندرية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:39 ص
تداول 834.4 ألف حاوية بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال11 شهرا بشركة الإسكندرية محطة حاويات
كتب عبد الحليم سالم

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عقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعا برئاسة اللواء ممدوح توفيق عزت دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلال مناقشة أعمال الشركة فى الفترة من 1 يوليو العام الماضى حتى نهاية مايو العام الجارى نحو 11 شهرا وكذلك أعمال محطتى الإسكندرية والدخيلة عن شهر مايو الماضى .

وبحسب بيان الشركة اليوم فإنه تم خلال الاجتماع استعراض عددا من قرارات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والخاصة بالشركات الفترة المقبلة، و‏أظهرت الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مايو 2020، أنه تم تداول 834.448 ألف حاوية بلغت جملة ايراداتها نحو 2.277 مليار جنيه، فيما بلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.318 مليار جنيه .

وحول جملة الاستثمارات المنفذة خلال الفترة الماضية، أشارت الشركة أنها استثمرت نحو 119.6 مليون جنيه فى العديد من المشروعات منها تعميق وتكريك رصيف 96 وإصلاحات فى الأرصفة من 49 إلى 54، بجانب رفع كفاءة المعدات وزيادة مساحات التخزين وتعميق بعض الأرصفة .

وكانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت فى عدد سابق لها، قرار الجمعية العامة غير العادية لـ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى بتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة.

وبحسب القرار، فإن التعديل يتضمن إضافة نشاط تخزين الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة داخل وخارج مينائى الإسكندرية والدخيلة لأغراضها، بجانب بقية نص المادة نفسها .

كما نشرت الوقائع موافقة الجمعية على إنهاء عضوية اللواء بحرى مدحت مصطفى، من مجلس إدارة الشركة أعمالا لنص المادة 29 من قانون 203 لسنة 1991.


الإسكندرية لتداول الحاويات

قطاع الاعمال العام

حركة الحاويات

ممدوح دراز

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