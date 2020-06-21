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تحيا مصر وعاش السيسى.. مغردون: جيشنا قادر على حماية مصر داخل وخارج حدودنا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:37 ص
تحيا مصر وعاش السيسى.. مغردون: جيشنا قادر على حماية مصر داخل وخارج حدودنا عبد الفتاح السيسي
ذكى مكاوى

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يبدو أن الحالة الذى خلقتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستستمر طويلاً، وذلك بعدما التف الجميع حول تلك الكلمات الذى أكد من خلالها استعداد مصر للدفاع عن حدودها وعمقها الاستراتيجي تجاه ما يحدث في لبيبا، وغيرها من التصريحات الأخرى من خلال كلمات حاسمة يظهر صداها جلياً على موقع تويتر عبر تصدر "تحيا مصر وعاش السيسي" إلى جانب "الجيش المصري" التريندات على موقع تويتر طوال الساعات الماضية، وذلك بعدما حرص الكثيرين على المشاركة بهذا التريند مؤكدين التفافهم حول القيادة السياسية وثقتهم فى أن الجيش المصري قادر على حماية شعبه سواء داخل أو خارج الحدود.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصري تريند على موقع تويتر
الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصري تريند على موقع تويتر

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا فى ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبى الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التى تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التى تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم فى انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر.

وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التى سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصرى.


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