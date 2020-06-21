اليوم السابع
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تحول بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الخدمات

الأحد، 21 يونيو 2020 02:57 م
تحول بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 193.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.34% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.72%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، كما هبط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 3.70%.
 
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إعلان وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمجموعة بالمستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما يتعلق بهذين التصنيفين.
 
وأضافت المجموعة، في بيان لبورصتي دبي والبحرين، أن التقرير أشار إلى استمرار المجموعة في تنمية أنشطتها لسوق المال، كما يتضح من الأصول السائلة التي يبلغ متوسطها مجموعها إلى 24.3% من الأصول في عام 2019، مقارنة بما نسبته 9.7% في عام 2018، وترى فيتس أن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2020 عبر شريحتين قد ساعد على تعزيز معدل السيولة لدى المجموعة.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة الفنادق الوطنية، بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 23 يوليو لعام 2020، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.
 
فيما أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن شراء الشركة 200 ألف سهم (أسهم خزينة) يوم 18 يونيو الماضي، من خلال بورصة البحرين ليرتفع بذلك مجموع أسهم الخزينة من 320.3 ألف سهم إلى 520.3 ألف سهم (0.364% من الأسهم الصادرة).

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

اقتصاد البحرين

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