تجديد حبس متهمين بقتل طفل خلال مشاجرة فى مصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين ،15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالتشاجر بالأسلحة النارية، وإصابة طفل، مما أدى إلى مصرعه، بمصر القديمة.

بدأت الواقعة، عندما قام عدد من الشباب باللعب بالدراجات النارية بأحد الشوارع بمنطقة زهراء مصر القديمه، والتسبب في ازعاج السكان وذعر الأطفال، فتشاجر معهم ملاك أحد العقارات، وتعدوا عليهم بالسب، فقام الطرف الثاني باستدعاء عائلته وأصدقائه بالاسلحه البيضاء إلى محل الواقعه، فيما احضر أصحاب العقار "الطرف الأول" أسلحه ناريه، ونشبت بينهم مشاجرة، وتصادف وجود طفل "نجل بواب العقار" ملك الطرف الأول، وأصيب بعيار نارى، وتم نقله إلى المستشفي وتوفي بعد أيام متأثرا بإصابته.

وتمكن رجال الأمن من فض المشاجرة وضبط اثنين من العائلة الاولى بتهمة التشاجر والقتل الخطأ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث،وامرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهمين على ذمة القضيه، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين نسوب مشاجرة بين طرفين وأسفرت عن إصابة طفل بطلق نارى من الطرف الاول وتم نقلة إلى المستشفى والقى القبض على طرفيها وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.