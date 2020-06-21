اليوم السابع
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تأخر خروج طالبات لجنة ثانوية عامة بالمحلة ساعه ونصف بسبب اختفاء ورقة إجابة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:15 م
تأخر خروج طالبات لجنة ثانوية عامة بالمحلة ساعه ونصف بسبب اختفاء ورقة إجابة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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شهدت لجنة مدرسة المحلة الثانوية بنات واقعة غريبة من نوعها بعد أن امر رئيس اللجنة بغلق بوابة الخروج، ومنع جميع الطالبات من الخروج لمدة ساعة ونصف بعد اختفاء ورقة اجابة إحدى الطالبات فى امتحان اللغة العربية، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من أولياء الأمور أمام اللجنة للمطالبة بخروج ابنائهم بعد تأخرهم داخل اللجنة ساعة ونصف بعد انتهاء الامتحان الساعة الواحدة ظهرا، وبعد العثور على الورقة تم السماح للطالبات بالخروج.

كانت الطالبات قد خرجن من الفصول فى الواحدة ظهرا بعد انتهاء الامتحان، إلا أن رئيس اللجنة أمر غلق البوابة ومنع أى طالبة أو ملاحظ من الخروج بسبب اختفاء ورقة إجابة، ومنعت الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة اى طالبة أو ملاحظ من الخروج إلا بعد ظهور الورقة، وبعد مرور ساعة ونصف تم السماح للطالبات بالخروج والعودة لمنازلهم.

من ناحية أخرى أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له سلبية نتائج تحاليل الطالب خالد عبد المقصود بالثانوية العامة بفيروس كورونا المستجد، والذى ظهرت عليه أعراض الإصابة أثناء أدائه امتحان اللغة العربية اليوم.

وأضاف بيان وكيل وزارة الصحة، أن ما اصاب الطالب نوبة من البرد الشديد وارتفاع درجه الحرارة وقد أجريت له التحاليل اللازمة والأشعة، وقرر الأطباء بمستشفى حميات زفتى عدم إصابته بالفيروس، وعودته إلى المنزل.

من ناحية أخرى، استبعد رئيس لجنة مدرسة الشهيد وائل منصور بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ملاحظ من اللجنة واستبدله بآخر، لمخالطته بحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الملاحظ يدعى "م.س.م" والمنتدب من مدرسة الرجبية الاعدادية بالسنطة، قد قدم ما يثبت لرئيس اللجنة والطبيب باللجنة ما يثبت انه مخالطا لحالة إيجابية، وعلى الفور تم استبعاده من اللجنة واستبداله بآخر من القوة الاحتياطية.

 

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