اليوم السابع
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بوتين: لا أستبعد ترشحى للرئاسة حال تبنى التعديلات الدستورية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:19 م
بوتين: لا أستبعد ترشحى للرئاسة حال تبنى التعديلات الدستورية الرئيس الروسى
موسكو (أ ش أ)

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لم يستبعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إمكانية الترشح للرئاسة فى حال تم اعتماد التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، المقرر خلال الأيام المقبلة، وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا-1" اليوم الأحد: "أنا لا أستبعد إمكانية ذلك، إذا ظهرت فرصة الترشح بعد إقرار التعديلات الدستورية"، مضيفا: " سنرى وقتها". 

يُذكر أن أحد التعديلات في الدستور يمنح رئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 ، عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في روسيا. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أنه من الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا، مشيراً إلى أن هذا مهم للاستقرار.

وأضاف:"أن شكل الحكم البرلماني، المستخدم الآن بشكل واسع في العالم، لا يمكن أن يستخدم عندنا". 

من جانب أخر انتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تصريحات للرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى حول "الحرب الوطنية العظمى" (الحرب العالمية الثانية)، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وقال بوتين -في تصريحات لبرنامج تلفزيوني روسي، حسبما أفادت وكالة أنباء " انترفاكس"الروسية - "أعتقد أنه لا يوجد شيء جيد في هذه التصريحات،حيث عانت أوكرانيا نفسها وتضررت كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية".

 

يُذكر أن الرئيس الأوكراني أعلن، في وقت سابق، أن الاتحاد السوفيتي يتحمل المسؤولية على قدم المساواة مع ألمانيا الفاشية في اندلاع الحرب العالمية الثانية.
يشار إلى أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لبولندا في يناير الماضي.
 

 


بوتين

الرئاسه الروسيه

الدستور الروسى

انتخابات روسيا

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