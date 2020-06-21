بلغاريا تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات فى البلاد إلى 3872 حالة، وأفاد مقر العمليات البلغارى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم- بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1646، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 2027 شخصا، موضحا أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 322 مصابا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.
وأوضح المركز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الصحية في بلغاريا بلغ حتى الآن 343 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين في آخر 24 ساعة وكانتا لممرضتين.
وكان رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوفق، مدد أجل حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا حتى نهاية يونيو لمكافحة انتشار الفيروس بعد زيادة في عدد الحالات الجديدة المسجلة خاصة في الجنوب.
وخففت الدولة الواقعة في منطقة البلقان معظم القيود التي فرضتها في منتصف مارس وسمحت بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق ورفعت حظر التنقل بين المدن.
كما ألغت حظر دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي لكن حدودها لا تزال مغلقة أمام الوافدين من دول أخرى ما عدا جاراتها صربيا والبوسنة والجبل الأسود.
وأضاف "ارتفاع عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس ناجم عن بؤر تفش نتعامل معها سريعا من دون إغلاق المدن وزيادة الذعر أو الخوف".
وأعلنت بلغاريا فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في 13 مايو، حلت مكان حالة طوارئ سابقة، مما سمح لوزير الصحة بتمديد أجل القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.
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